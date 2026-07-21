Amerigo Sarri, padre del tecnico dell’Atalanta Maurizio Sarri, è morto lunedì 20 luglio a 97 anni. Figura di rilievo nel ciclismo toscano, aveva una forte passione per questa disciplina. La sua amicizia con Gino Bartali è stata ricordata come significativa. La sua scomparsa è stata annunciata nella serata.

È scomparso nella serata di lunedì 20 luglio, a 97 anni, Amerigo Sarri, figura di riferimento del ciclismo toscano e padre del tecnico dell’Atalanta Maurizio Sarri. Nato a Figline Valdarno il 10 novembre 1928 aveva cominciato a correre nella categoria allievi con la maglia dell'U.S. Figline Valdarno, conquistando nove successi e diventando una delle promesse del panorama nazionale. Successivamente è stato corridore di primo piano con oltre 50 vittorie nella categoria dilettanti per la società ciclistica Aquila Montevarchi diventando poi uno degli atleti più vincenti della squadra. Da sempre affezionato alle due ruote Sarri passò ai professionisti ma solo per 3 gare, una delle quali fu il Giro di Lombardia del 1953, prima d’interrompere la carriera da ciclista per dedicarsi al lavoro. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - È morto Amerigo Sarri, padre di Maurizio: la passione per il ciclismo e quell'amicizia con Gino Bartali

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LUTTO PER MAURIZIO SARRI: È MORTO IL PADRE AMERIGO, IL COMMOVENTE MESSAGGIO DELL'ATALANTA

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