È morta Roberta Novielli la docente che aveva ideato il Ca' Foscari Short Film Festival aveva 62 anni

Maria Roberta Novielli, docente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e nota studiosa di cinema giapponese, è deceduta improvvisamente all’età di 62 anni. Era conosciuta anche come ideatrice del Ca’ Foscari Short Film Festival. La sua scomparsa si è verificata senza preavviso, lasciando un vuoto tra colleghi e studenti.

È morta improvvisamente a 62 anni Maria Roberta Novielli, professoressa dell’Università Ca' Foscari di Venezia e tra le più autorevoli studiose italiane di cinema giapponese. Aveva ideato il Ca’ Foscari Short Film Festival. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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