Umar Hayat condannato a morte in Pakistan | aveva ucciso la 17enne influencer Sana Yousaf che l'aveva rifiutato
Umar Hayat è stato condannato a morte in Pakistan per l’omicidio di Sana Yousaf, una giovane influencer di 17 anni. L’omicidio è avvenuto a Islamabad il 2 giugno 2025, poco dopo che Sana aveva rifiutato le sue avances. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica locale, portando avanti il processo giudiziario che si è concluso con la sentenza di condanna. La ragazza era nota sui social network, in particolare su TikTok.
Umar Hayat è stato condannato a morte per l’omicidio di Sana Yousaf, la 17enne star di TikTok uccisa a Islamabad il 2 giugno 2025 dopo aver respinto le sue ossessive avances. La sentenza, emessa ieri dal tribunale della capitale, ha scosso il Pakistan e riacceso il dibattito sulla violenza contro le donne e l’odio online verso le creator digitali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Court Sentences Sana Yousaf Murder Convict to Death | Pakistan Observer
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