Umar Hayat condannato a morte in Pakistan | aveva ucciso la 17enne influencer Sana Yousaf che l'aveva rifiutato

Umar Hayat è stato condannato a morte in Pakistan per l’omicidio di Sana Yousaf, una giovane influencer di 17 anni. L’omicidio è avvenuto a Islamabad il 2 giugno 2025, poco dopo che Sana aveva rifiutato le sue avances. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica locale, portando avanti il processo giudiziario che si è concluso con la sentenza di condanna. La ragazza era nota sui social network, in particolare su TikTok.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui