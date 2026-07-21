Due ragazze adescate e violentate | tunisino condannato a 10 anni

Un uomo tunisino è stato condannato a 10 anni di reclusione per aver adescato e violentato due ragazze, entrambe minorenni. Le due si erano conosciute in una comunità per giovani in difficoltà e avevano stretto un forte legame. La più giovane, 17 anni, aveva espresso il desiderio di farsi tatuare sul braccio il nome dell’amica, che era appena maggiorenne.

Si erano conosciute in una comunità per ragazze difficili. Il loro legame era diventato così forte che la più piccola, 17 anni appena, aveva un grande desiderio: farsi tatuare sul braccio il nome dell’amica da poco maggiorenne. Un desiderio che si è trasformato in un incubo per via di un uomo, incrociato a Milano nella primavera dell’anno scorso, che, spacciandosi per tatuatore, le ha adescate, promettendo di incidere sulla pelle quel simbolo di amicizia. Invece le ha portate in un casolare dell’hinterland, le ha sequestrate e, puntando il coltello alla gola di una delle due, le ha violentate. Per questo il gup milanese Cristian Mariani ha condannato, con rito abbreviato, a 10 anni di carcere un tunisino di 33 anni e ha riconosciuto una provvisionale di 25 mila euro per ciascuna delle due vittime. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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