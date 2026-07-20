Una ragazza di 17 anni è stata adescata e violentata in un casolare da un uomo che si spacciava per tatuatore. La giovane aveva conosciuto l’uomo in una comunità. La vittima ha riferito di aver subito la violenza dopo aver incontrato l’uomo, che le aveva promesso un tatuaggio. L’uomo è stato condannato a 10 anni di reclusione.

Milano – Si erano conosciute in una comunità per ragazze difficili. Il loro legame era diventato così forte che la più piccola, 17 anni appena, aveva un grande desiderio: fars i tatuare sul braccio il nome dell' amica da poco maggiorenne. L’incontro e la violenza. Un desiderio che si è trasformato in un incubo per via di un uomo, incrociato a Milano nella primavera dell'anno scorso, che, spacciandosi per tatuatore, le ha adescate, promettendo di incidere sulla pelle quel simbolo di amicizia. Invece le ha portate in un casolare dell'hinterland, le ha sequestrate e, puntando il coltello alla gola di una delle due, le ha violentate. La... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milano, adescate e violentate in un casolare dal finto tatuatore: l’orco condannato a 10 anni

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