Adesca due ragazze promettendo un tatuaggio e le violenta in un casolare | 33enne condannato a 10 anni

Un uomo di 33 anni è stato condannato a 10 anni di carcere per aver adescato due ragazze di 17 e 18 anni, promettendo loro un tatuaggio. Dopo averle sequestrate, le ha portate in un casolare vicino a Milano, dove le ha violentate. La condanna è stata emessa in seguito a un procedimento giudiziario che ha accertato le responsabilità dell’uomo. Le vittime sono state ascoltate durante il processo e hanno fornito testimonianze dettagliate.

Promette un tatuaggio a due amiche di 17 e 18 anni, poi le sequestra e le violenta in un casolare vicino a Milano. Condannato a 10 anni un uomo di 33 anni. Il giudice ha, inoltre, disposto una provvisionale di 25 mila euro per ciascuna delle vittime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Adesca una 17enne con la scusa del tatuaggio. Poi violenta lei e l'amica

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