due eroi della guardia costiera di vibo marina insigniti di economio solenne

Due membri della Guardia Costiera di Vibo Marina sono stati decorati con un onorificenza solenne dalla Segreteria Nazionale dell’Unione Sindacale Marina (USIM). La cerimonia si è svolta in presenza di rappresentanti dell’ente e delle forze dell’ordine. La premiazione riconosce il servizio svolto dai due agenti, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La cerimonia ha coinvolto anche il personale locale e si è conclusa con ringraziamenti ufficiali.

di Segreteria Nazionale Unione Sindacale Marina (USIM) * La Segreteria Nazionale dell’Unione Sindacale Marina (USIM) esplode di orgoglio e commozione nel congratularsi con due dei suoi uomini migliori: il Maresciallo Piero Conforti e il Sottocapo Giovanni Grande, che oggi, nella splendida cornice del 161° anniversario del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera a Roma, hanno ricevuto dalle mani del Comandante Generale, Ammiraglio Sergio Liardo, il prestigioso riconoscimento dell’Encomio Solenne. Un premio che non è solo un attestato, ma il racconto vivo di un coraggio autentico, di quelli che si scrivono con il sangue e con la determinazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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From Coast Guard officer to conservationist: a local woman's mission to save lives

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