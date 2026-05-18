Marina e Guardia Costiera | SINAM chiede parità per Fondali Sicuri

Il sindacato SI.NA.M. ha presentato una richiesta di parità di trattamento economico tra i militari impiegati nei fondali strategici e quelli operanti in altre aree. La questione riguarda le differenze salariali riscontrate tra le due categorie, con particolare attenzione ai fondali considerati di importanza strategica. La richiesta si basa sulla volontà di ottenere un'equa distribuzione delle risorse e di riconoscere il valore del lavoro svolto dai militari nelle aree più sensibili. La questione è stata sollevata nel contesto delle attività della Marina e della Guardia Costiera.

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