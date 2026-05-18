Marina e Guardia Costiera | SINAM chiede parità per Fondali Sicuri

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindacato SI.NA.M. ha presentato una richiesta di parità di trattamento economico tra i militari impiegati nei fondali strategici e quelli operanti in altre aree. La questione riguarda le differenze salariali riscontrate tra le due categorie, con particolare attenzione ai fondali considerati di importanza strategica. La richiesta si basa sulla volontà di ottenere un'equa distribuzione delle risorse e di riconoscere il valore del lavoro svolto dai militari nelle aree più sensibili. La questione è stata sollevata nel contesto delle attività della Marina e della Guardia Costiera.

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? Domande chiave Perché i militari nei fondali strategici subiscono disparità economiche rispetto ad altri?. Come influisce l'inflazione sulla qualità dei pasti a bordo delle unità?. Chi sono i giovani professionisti che stanno abbandonando la Marina Militare?. Quali tutele mancano alle madri in divisa per assistere i figli malati?.? In Breve Partecipazione di Pasquale De Vita e Giuseppe Altomonte all'incontro di Bari.. Richiesta adeguamento razioni viveri per contrastare l'inflazione sui prezzi di mercato.. Preoccupazione per rinnovo contrattuale 2025-2027 e risorse insufficienti per l'inflazione.. Richiesta congedi per figli malati e tutele previdenziali per personale specializzato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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