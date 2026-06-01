Cambio della Guardia solenne in occasione dell' 80° anniversario della Repubblica

Notizia in breve

Oggi, lunedì 1° giugno 2026, alle ore 15 si terrà un cambio della guardia solenne per celebrare l’80° anniversario della Repubblica. La cerimonia si svolgerà in un luogo ufficiale e prevede la partecipazione di forze armate e autorità civili. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolgerà all’aperto, con la presenza di ufficiali e soldati in uniforme. La data segna il ottantesimo anniversario dalla proclamazione della Repubblica.