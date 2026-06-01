Cambio della Guardia solenne in occasione dell' 80° anniversario della Repubblica
Oggi, lunedì 1° giugno 2026, alle ore 15 si terrà un cambio della guardia solenne per celebrare l’80° anniversario della Repubblica. La cerimonia si svolgerà in un luogo ufficiale e prevede la partecipazione di forze armate e autorità civili. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolgerà all’aperto, con la presenza di ufficiali e soldati in uniforme. La data segna il ottantesimo anniversario dalla proclamazione della Repubblica.
Oggi Lunedì 1° giugno 2026, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica si svolgerà, con inizio alle ore 15.30 in Piazza del Quirinale, il cambio della Guardia in forma solenne con lo schieramento e lo sfilamento del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, che eseguirà i seguenti brani: Autore Ignoto: La Bandiera dei tre Colori; C. A. Bosi: Addio, mia bella, addio; M. Conzatti: Primi Allori; V. Borgia: Fanfara Solenne; F. TassinariA. Moretti: Evoluzioni Equestri; F. TassinariP. SenaL. BerardoA. Bagnolo: Inno della 1^ Brigata; G.Mameli: Canto degli Italiani; V.Borgia: On Horseback; G.Mameli: Canto degli Italiani; M. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Cambio della Guardia solenne del Reggimento Corazzieri per la Festa del Tricolore
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#Versoil2Giugno #1giugno Piazza del @Quirinale Domani non perdere l'occasione di assistere al Cambio della Guardia d'Onore in forma solenne con il Reggimento #Corazzieri e la Fanfara del IV Reggimento #Carabinieri a cavallo. Per rimanere se x.com
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