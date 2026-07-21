Dribbling gol e riccioli Il calcio piange Keegan leggenda d’Inghilterra
Notizia in breve
Un ex attaccante del Liverpool è deceduto all’età di 75 anni. Durante la carriera, ha contribuito alla creazione della leggenda dei Reds, vincendo una Coppa Campioni e due volte il Pallone d’Oro. Conosciuto per il suo stile di gioco, dribbling e gol, ha lasciato un segno importante nel calcio inglese. La sua morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli.
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L’ex attaccante del Liverpool è morto a 75 anni: creò il mito dei Reds, vinse una Coppa Campioni e due volte il Pallone d’oro. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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