Kevin Keegan leggenda del calcio inglese è morto a 75 anni | il mondo del football piange King Kev

Kevin Keegan, ex calciatore e allenatore inglese, è deceduto all’età di 75 anni. La sua scomparsa è avvenuta un giorno dopo la fine del Mondiale. Keegan era noto per la sua carriera nel calcio inglese e internazionale, e il mondo del football ha espresso cordoglio per la perdita. La sua morte è stata comunicata senza dettagli sulle cause.

Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, è morto a 75 anni: il mondo del football saluta per sempre “King Kev”, simbolo intramontabile. Kevin Keegan, una delle icone più luminose del calcio inglese, è scomparso all’età di 75 anni, il giorno successivo alla conclusione del Mondiale. La famiglia ha annunciato la notizia, ricordando come l’ex campione stesse combattendo da tempo contro un tumore diagnosticato in fase avanzata lo scorso gennaio. La morte di Kevin Keegan segna la fine di un’epoca per il calcio britannico, che perde uno dei suoi simboli più amati e riconosciuti a livello internazionale. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Una carriera leggendaria tra club e nazionale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Kevin Keegan How Liverpool Turned a £33,000 Nobody Into a Legend

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