Un ex calciatore inglese, icona del Liverpool, è morto all’età di 78 anni. La notizia è stata comunicata dalla famiglia, senza ulteriori dettagli sulle cause. La sua carriera includeva numerosi titoli e riconoscimenti, diventando uno dei volti più noti del calcio britannico. La scomparsa ha suscitato cordoglio tra tifosi e addetti ai lavori. La famiglia ha ringraziato per i messaggi di condoglianze ricevuti.

Mentre il mondo del calcio italiano piange ancora la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, il mago della Bovisa protagonista dello storico scudetto del Verona, l’Inghilterra ha perso oggi uno dei calciatori più famosi e carismatici di sempre. Kevin Keegan, morto oggi a 75 anni poche settimane dopo la diagnosi di un tumore avanzato, è stato uno degli attaccanti più vincenti di sempre, una vera e propria icona del football inglese che riuscì a reinventarsi come allenatore, arrivando a guidare anche la nazionale inglese. La famiglia ha comunicato che Kevin è spirato nella giornata di lunedì 20 luglio “circondato dalla moglie e dalle figlie fino alla fine”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Inghilterra piange la morte di Kevin Keegan, icona del grande Liverpool

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