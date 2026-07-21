Un incidente frontale si è verificato nel pomeriggio sulla strada statale 7 Appia, al chilometro 34,700, nel comune di Velletri. Una persona è deceduta e due sono rimaste ferite in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un morto e due feriti in condizioni gravi è il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio lungo la strada statale 7 Appia, nel territorio comunale di Velletri, all’altezza del chilometro 34,700. Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento. La strada chiusa in entrambe le direzioni. A seguito dell’incidente, la statale è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. La circolazione è stata deviata sulla viabilità secondaria, con indicazioni fornite sul posto agli automobilisti. I soccorsi e l’intervento di Anas. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Drammatico scontro frontale lungo l’Appia: una vittima e due feriti gravi

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