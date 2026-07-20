Un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite gravemente in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla via Appia, nel Municipio VII di Roma. Lo scontro tra due auto ha provocato un impatto violento. I soccorritori sono intervenuti sul luogo, ma purtroppo per l’uomo coinvolto non c’è stato nulla da fare. Le due persone ferite sono state trasportate in codice rosso in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Violento impatto sulla via Appia: perde la vita un uomo. Tragico incidente nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 luglio, lungo la via Appia, nel territorio del Municipio VII di Roma. Per cause ancora in fase di accertamento, due automobili si sono scontrate violentemente, provocando la morte di un uomo e il ferimento grave di altre due persone. Le condizioni dei feriti sono apparse subito critiche: entrambi sono stati trasportati in ospedale con codice rosso, mentre per uno di loro è stato necessario l’intervento dell’ eliambulanza. Lo schianto all’altezza del chilometro 34,500. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto poco prima delle 13. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia sulla via Appia: una vittima e due feriti gravi dopo lo scontro tra due auto

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Tragedia sulla via Appia, tra Velletri e Genzano, per un incidente stradale

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