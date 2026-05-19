Meloni sfida l’Europa sul caro energia | la richiesta a von der Leyen
La presidente del Consiglio ha annunciato una richiesta ufficiale alla Commissione Europea, incentrata sulla questione del caro energia. La comunicazione è arrivata in un momento in cui il governo italiano sta affrontando crescenti pressioni economiche legate ai costi dell’energia e alle misure di sostegno. La decisione di rivolgersi direttamente alla presidenza dell’Unione Europea segna un passo deciso nel tentativo di ottenere maggiori margini di manovra per le politiche energetiche nazionali.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deciso di aprire un nuovo fronte con Bruxelles sul tema dell’energia e dei conti pubblici. Nelle ultime ore la premier ha inviato una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, chiedendo ufficialmente una maggiore flessibilità sui vincoli di bilancio europei per affrontare la crisi energetica aggravata dalle tensioni in Medio Oriente e dal rischio legato allo Stretto di Hormuz.La richiesta italiana parte da un principio politico preciso: secondo il governo, oggi la sicurezza energetica avrebbe la stessa importanza strategica della sicurezza militare. Per questo motivo... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
MELONI SFIDA L'UE: Via questa TASSA FOLLE SULLE BOLLETTE!
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Energia, l’Europa si ferma: von der Leyen chiude all’Italia e riapre lo scontro sul Patto
Meloni a von der Leyen: l’energia deve essere priorità come la difesa? Domande chiave Come può l'Italia finanziare l'energia senza violare il Patto di Stabilità? Quali rischi corre il bilancio nazionale se Bruxelles...
Una gran sveglia di Draghi a Meloni L'ex premier riceve il premio Carlo Magno, invita l'Europa a cambiare le sue priorità, sfida il trumpismo con il pragmatismo e ricorda che differenza c'è tra gli europeisti che puntano sulle chiacchiere e quelli che puntano sui x.com
LA MIGRAZIONE NON È UNA CRISI DA REAGIRE, MA DA PREVEDERE Giorgia Meloni ha parlato chiaro a un importante incontro europeo: affrontare le sfide migratorie non basta più. Negli ultimi anni l’Europa ha dimostrato di saper rispondere alle emergen facebook
Sorpresi e poi esclusi a Parigi e Londra? Perché Starmer non è l'unico a avere un problema di popolarità | Europa reddit
Meloni sfida l’Europa sull’energia: La sicurezza non è solo difesaLa premier Giorgia Meloni chiede all’Europa un cambio di passo sulla crisi energetica. In una lettera inviata alla presidente della Commissione Ue, Ursula von ... thesocialpost.it
Premier time, Meloni: Opposizione? Porte aperte per pensare a interesse nazionaleLa premier Meloni oggi, mercoledì 13 maggio, torna nell’Aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. L'appuntamento con il premier time è alle 16.30 a Palazzo Madama. tg24.sky.it