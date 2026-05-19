Meloni sfida l’Europa sul caro energia | la richiesta a von der Leyen

La presidente del Consiglio ha annunciato una richiesta ufficiale alla Commissione Europea, incentrata sulla questione del caro energia. La comunicazione è arrivata in un momento in cui il governo italiano sta affrontando crescenti pressioni economiche legate ai costi dell’energia e alle misure di sostegno. La decisione di rivolgersi direttamente alla presidenza dell’Unione Europea segna un passo deciso nel tentativo di ottenere maggiori margini di manovra per le politiche energetiche nazionali.

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