Italia-Olanda oggi World Cup pallanuoto femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa una partita tra Italia e Olanda in occasione della World Cup di pallanuoto femminile 2026. La competizione, che si svolge con ritmi serrati, prosegue senza sosta. L’incontro si svolge in un orario stabilito e sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming, permettendo agli appassionati di seguire l’evento in tempo reale. La manifestazione continua con un fitto programma di partite.

Si torna subito in acqua perché la manifestazione prosegue a ritmi incalzanti. Nell’incontro valevole per la terza giornata del girone B della prima fase della Division I di World Cup l’Italia, reduce dall’importante successo ai rigori contro l’Australia, affronta a Rotterdam, fischio di inizio previsto alle 18:30, l’Olanda, padrona di casa e detentrice del titolo continentale. Le due compagini si ritrovano nuovamente faccia a faccia a pochi mesi di distanza dall’ultimo confronto diretto. Nella semifinale continentale la formazione arancione si era imposta con un perentorio 8-4, risultato che perpetua la recente tradizione negativa con la formazione neerlandese.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Olanda oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming Notizie correlate Italia-Grecia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile scatterà venerdì 1° maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi: l’Italia farà il proprio esordio... Italia-Australia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile proseguirà oggi, sabato 2 maggio, a Rotterdam, nei Paesi Bassi: l’Italia, nel secondo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: World Cup, che rimonta per il Setterosa: Australia piegata ai rigori; World Cup femminile: format, calendario e dove vedere la Division 1; LIVE Italia-Grecia 11-15, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il percorso delle azzurre inizia con una sconfitta; Tabellino partita Olanda vs Brasile. World Cup a Rotterdam. Australia-Italia 14-15 dtr, domenica l'OlandaGran carattere. Un Setterosa in crescita supera 15-14 ai rigori contro l’Australia nella seconda partita del girone B. A Rotterdam, sede della Division I della World Cup, gara sull'ottovolante e ricca ... federnuoto.it World Cup. Italia-Olanda 8-11, giovedì l'AustraliaPoi, complice il leggero calo fisico delle azzurre, arrivano i gol in sequenza di Van de Kraats, Ten Broek e Bosveld che valgono l'11-8 conclusivo per l'Olanda. Il Setterosa tornerà in acqua giovedì ... federnuoto.it Funzionerebbe in Italia #amsterdam #curiositá #olanda #paesibassi - facebook.com facebook