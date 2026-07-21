di Giulia Beneventi È finito a suon di offese, ma senza disordini, il sit-in indetto ieri (nel 25esimo anniversario della morte di Carlo Giuliani al G8 di Genova, ndr) da Fratelli d’Italia davanti al Laboratorio Aq16 per chiederne lo sgombero, con il contro-presidio difensivo dei membri attivi e affezionati del centro sociale di via Fratelli Manfredi. Venti meloniani da una parte e circa 150 attivisti dall’altra, tra cui anche il segretario provinciale della Fiom Cgil Simone Vecchi, la consigliera di amministrazione di Acer Federica Zambelli, il consigliere regionale di Avs Paolo Burani, il suo omologo in Consiglio comunale Alessandro Miglioli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Doppio sit-in al Lab Aq16. Fd’I: "Parassiti e abusivi". Gli attivisti contro Meloni. Volano offese, senza danni

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