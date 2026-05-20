Nuovo sit-in di Mani Rosse Antirazziste | Israele rilasci gli attivisti della Global Sumud Flotilla

Giovedì alle 18.15, un gruppo di manifestanti si riunirà in piazza Ordelaffi in un nuovo sit-in organizzato da Mani Rosse Antirazziste. La protesta mira a chiedere al governo italiano di intervenire per ottenere il rilascio immediato degli attivisti della Global Sumud Flotilla, che sono stati fermati in acque internazionali. L'evento si inserisce in una serie di iniziative per richiamare l'attenzione sulla situazione degli attivisti coinvolti. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Giovedì, alle 18.15, Mani Rosse Antirazziste tornerà a manifestare in piazza Ordelaffi “per chiedere al governo italiano di intervenire con decisione affinché Israele rilasci immediatamente gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati in acque internazionali”.“Dalla denuncia degli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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