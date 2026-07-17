Aq16 sit-in di Fd’I | Va sgomberato Contromanifestazione degli attivisti

Notizia in breve

Un sit-in di Fratelli d’Italia si è svolto davanti al centro sociale Aq16, chiedendo lo sgombero dell’immobile. La manifestazione è iniziata alle 11 di lunedì e si è conclusa con un contromanifestazione di attivisti che si sono opposti all’azione. La proprietà dell’edificio è dell’amministrazione comunale. La tensione tra le due parti è tornata a farsi sentire, senza che siano stati registrati incidenti o scontri.