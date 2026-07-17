Aq16 sit-in di Fd’I | Va sgomberato Contromanifestazione degli attivisti
Un sit-in di Fratelli d’Italia si è svolto davanti al centro sociale Aq16, chiedendo lo sgombero dell’immobile. La manifestazione è iniziata alle 11 di lunedì e si è conclusa con un contromanifestazione di attivisti che si sono opposti all’azione. La proprietà dell’edificio è dell’amministrazione comunale. La tensione tra le due parti è tornata a farsi sentire, senza che siano stati registrati incidenti o scontri.
Si riaccende la tensione attorno al centro sociale Aq16 di via Fratelli Manfredi. Fd’I annuncia per lunedì mattina alle 11 un flash mob davanti all’immobile chiedendo nuovamente lo sgombero da parte dell’Amministrazione, proprietaria dell’edificio. Ma subito gli attivisti rispondono lanciando in concomitanza una contromanifestazione alla quale potrebbero unirsi anche gli antagonisti bolognesi di Làbas. Una situazione che ha allertato la Digos che sta monitorando la situazione per un lunedì che si potrebbe preannunciare di fuoco. L’offensiva dei meloniani si inserisce nella vicenda iniziata qualche mese fa quando, proprio grazie agli atti richiesti da FdI era emerso come non risultino convenzioni o titoli formali che disciplinino l’uso degli spazi dello stabile situato nella zona dell’ex Foro Boario della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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