Dopo Istanbul c’è sempre Atene | Milan e PUMA svelano la nuova maglia Away 2026 27 con Pippo Inzaghi

Notizia in breve

La nuova maglia Away 202627 del Milan, realizzata da PUMA e presentata con Pippo Inzaghi, si ispira a due città storiche, Istanbul e Atene. La divisa, che sarà indossata nelle prossime competizioni, presenta un design che richiama i simboli e le atmosfere di queste metropoli, spesso associate a cultura e storia. La presentazione mette in evidenza come alcune maglie vadano oltre il semplice abbigliamento sportivo, assumendo un ruolo simbolico.