Dopo Istanbul c’è sempre Atene | Milan e PUMA svelano la nuova maglia Away 2026 27 con Pippo Inzaghi
La nuova maglia Away 202627 del Milan, realizzata da PUMA e presentata con Pippo Inzaghi, si ispira a due città storiche, Istanbul e Atene. La divisa, che sarà indossata nelle prossime competizioni, presenta un design che richiama i simboli e le atmosfere di queste metropoli, spesso associate a cultura e storia. La presentazione mette in evidenza come alcune maglie vadano oltre il semplice abbigliamento sportivo, assumendo un ruolo simbolico.
Nel mondo del calcio ci sono maglie che trascendono il semplice concetto di divisa sportiva, diventando veri e propri manifesti di una filosofia di vita. È il caso del nuovo Away Kit di Milan e PUMA per la stagione 2026-2027, presentato ufficialmente nella mattinata di oggi, martedì 21 luglio. La scelta cromatica ricade sul bianco classico, storicamente definito il colore delle grandi occasioni europee per il club rossonero. Questa maglia porta con sé la mentalità vincente della società: la costanza e la forza di chi sa trasformare ogni caduta nel punto di slancio per tornare alla vittoria. “Dopo Istanbul c’è sempre Atene”: l'orgoglio rossonero sul tessuto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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