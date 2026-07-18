Milan ecco la nuova seconda maglia | Dopo Istanbul c’è sempre Atene

Il Milan ha presentato la nuova seconda maglia, di colore bianco classico. La scelta del colore è accompagnata dalla frase “Dopo Istanbul c’è sempre Atene”, che appare sulla maglia stessa. La società ha descritto questa scelta come simbolo di un’attitudine vincente, sottolineando la volontà di affrontare ogni sfida come un’opportunità di ripartenza. La presentazione è avvenuta attraverso comunicati ufficiali e immagini diffuse sui canali social del club.

“Bianco classico come simbolo di un'attitudine vincente, espressa dalla frase ‘Dopo Istanbul c'è sempre Atene’: un messaggio che racchiude la mentalità di chi trasforma ogni sfida in una nuova occasione per ripartire. E di chi non vede l'ora di indossarla”. Così il Milan sul proprio sito ufficiale annunciando che da oggi la nuova seconda maglia dei rossoneri, che sarà presentata ufficialmente il 21 luglio, è disponibile in pre-order. Il sito specializzato Footyheadlines ha pubblicato alcune anticipazioni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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