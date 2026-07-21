Dopo il panino arriva il gelato gourmet | De Santis inaugura a Porto Rotondo

Una catena storica di paninerie gourmet apre un nuovo locale a Porto Rotondo, dedicato al gelato di alta cucina. Il progetto vede la collaborazione di uno chef riconosciuto come miglior “chef” gelatiere d’Europa, noto per le sue ricette innovative. Il locale propone un’offerta di gelati artigianali con ricette firmate e ispirate alla tradizione gastronomica italiana. La nuova apertura si inserisce nel settore del gelato di alta qualità, con un focus su prodotti artigianali e ricercati.

LA STORICA INSEGNA MILANESE DEL PANINO GOURMET INAUGURA IL SUO PROGE TTO INNOVATIVO DEDICATO AL GELATO DI ALTA CUCINA CON RICETTE FIRMATE DA MASSIMILIANO SCOTTI, MIGLIOR “ CHEF ” GELATIERE D’EUROPA E FRA I PRIMI 10 NEL RANK ING MONDIALE. De Santis Il Panino di Milano dal 1964, icona milanese dei panini di eccellenza più amati nel mondo, che hanno ridefinito il concetto di panino gourmet – preparato e servito a regola d’arte nei tre ristoranti ubicati nelle vie più prestigiose e di maggiore attrazione internazionale di Milano, in un ristorante all’interno de La Rinascente di Roma Tritone, nella sede del Gruppo Mediaset e, da oggi, anche a... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Provo la nuova GELATERIA di RAF Cate e Steven Basalari

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