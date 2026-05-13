Matilda De Angelis e Alessandro De Santis si sono lasciati. La attrice è stata vista in compagnia di Enrico Borello, con cui si è scambiato un bacio. La notizia ha fatto il giro dei giornali di gossip. La fine della relazione tra De Angelis e De Santis viene così segnalata in modo ufficiale, mentre l’attrice sembra aver iniziato una nuova frequentazione. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media italiani.

Roma, 13 maggio 2026 – Non c'è solo il David di Donatello per ‘Fuori nella bacheca’ di Matilda De Angelis che torna a far parlare di sé, stavolta per un nuovo colpo di scena sentimentale che sta già infiammando la cronaca rosa. L’attrice sembra aver voltato sentimentalmente pagina dopo aver vissuto una lunga storia d’amore con Alessandro De Santis. È stata fotografata da Diva e Donna in compagnia di un astro nascente del cinema italiano. L'addio silenzioso ad Alessandro De Santis. La notizia, arrivata senza comunicati ufficiali, segna la fine di un amore che aveva fatto sognare i fan. La storia con Alessandro De Santis, metà dei Santi Francesi, era nata quasi per magia, un "colpo di fulmine" scattato dietro le quinte della finale di X Factor 2022.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Matilda De Angelis e Alessandro De Santis si sono lasciati: il bacio con Enrico Borello

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