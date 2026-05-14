Matilda De Angelis e Alessandro De Santis dei Santi Francesi si sono separati, confermando la fine della loro relazione attraverso alcune foto pubblicate di recente. L’attrice è stata vista con il nuovo compagno, Enrico Borello, in compagnia di amici. La notizia della rottura con Alessandro De Santis era circolata già in passato, mentre le immagini con Borello sono state condivise sui social network. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato da parte dei diretti interessati.

La vita sentimentale di Matilda De Angelis torna al centro dell’attenzione, questa volta non per un annuncio ufficiale, bensì per una serie di immagini che raccontano più di qualsiasi dichiarazione. L’attrice, infatti, avrebbe chiuso la relazione con Alessandro De Santis, con cui faceva coppia dal 2022, e sarebbe oggi vicina al collega Enrico Borello. Nessuna conferma diretta è arrivata dai protagonisti, ma il cambiamento sembra ormai evidente. Da mesi, infatti, De Angelis e De Santis non apparivano più insieme sui social né in eventi pubblici. Un’assenza che aveva già alimentato qualche sospetto, poi rafforzato da nuovi scatti pubblicati in esclusiva dal settimanale Diva e Donna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Matilda De Angelis e Alessandro De Santis dei Santi Francesi si sono lasciati: il nuovo amore dell’attrice è Enrico Borello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Matilda De Angelis e Alessandro dei Santi Francesi si sono lasciati, l’attrice frequenta il collega Enrico Borello

Matilda De Angelis e Alessandro De Santis si sono lasciati: il bacio con Enrico BorelloRoma, 13 maggio 2026 – Non c'è solo il David di Donatello per ‘Fuori nella bacheca’ di Matilda De Angelis che torna a far parlare di sé, stavolta per...

Temi più discussi: Matilda De Angelis: Non capisco perché ci siamo lasciati abbrutire e umiliare invece di essere indomiti; Matilda De Angelis, il discorso ai David di Donatello 2026; Matilda De Angelis, Laura Muccino e Greta Scarano ai David: Hanno umiliato l'intera categoria; Chi è Enrico Borello, protagonista di un bacio (da prima pagina) con Matilda De Angelis.

in grassetto] Enrico Borello, chi è l’attore che ha fatto battere il cuore a Matilda De Angelis x.com

Matilda De Angelis, è finita con Alessandro De Santis. Ma c’è un nuovo amore per leiL'attrice e il cantante non stanno più insieme. Lei è stata paparazzata con un tarlo, Enrico Borello. Ecco chi è la sua nuova fiamma ... iodonna.it

Matilda De Angelis ed Enrico Borello fotografati insieme: un nuovo amore per l’attriceMatilda De Angelis e Enrico Borello sono stati fotografati in atteggiamenti intimi, facendo nascere i rumors su una nuova relazione ... rumors.it