Nella notte, una donna del Barese è stata arrestata nell'area di servizio dell’autostrada A16, all’altezza di Vallata. La polizia l’ha bloccata e le manette sono rimaste incastrate ai polsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarla. La donna è stata condotta in commissariato.

All’altezza di Vallata, nell’area di servizio in autostrada A16, l’arresto ad opera della polizia. Bloccata una donna del barese. Le sono state messe le manette ai polsi ma sono rimaste incastrate. La donna si è sentita male cosicché è stato necessario fare intervenire i vigili del fuoco. Messi in protezione i polsi della donna con una protezione, sono state segate le manette. Tornata una condizione normale la donna è stata trasportata all’ospedale e lì piantonata. L'articolo Donna del barese arrestata in area di servizio dell’autostrada: manette incastrate ai polsi, intervento dei pompieri Nella notte proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Arrestata dalla Polstrada, ma le manette le restano incastrate ai polsi: i vigili del fuoco costretti a segarle per liberarlaUna donna arrestata dalla Polizia stradale è rimasta con le manette ai polsi e ha dovuto essere liberata dai Vigili del Fuoco.

Le manette si incastrano e la donna arrestata accusa un malore: intervento dei vigili del fuoco per liberarlaUna donna arrestata dalla Polizia stradale nella notte è rimasta con le manette incastrate ai polsi.

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