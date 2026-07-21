Donazione di fegato e cornee Il gesto d’amore di una donna

Una donna della provincia ha donato fegato e cornee all’ospedale di Macerata, dopo aver già espresso questa volontà in vita tramite la dichiarazione sulla carta d’identità. L’atto di generosità è avvenuto nei giorni scorsi. La donazione include organi e tessuti, contribuendo a salvare vite o migliorare le condizioni di pazienti in attesa di trapianto. La decisione è stata presa in conformità con le disposizioni legali sulla donazione di organi.

Ennesimo atto di generosità all’ ospedale di Macerata. Nei giorni scorsi, una donna della nostra provincia di che aveva già espresso in vita la propria volontà attraverso la dichiarazione espressa nella carta d’identità, ha donato fegato e cornee. La procedura di espianto ha coinvolto un’equipe multidisciplinare coordinata dal Centro Regionale Trapianti e dal Nitp (Circuito nord Italia transplant) in collaborazione con i professionisti dell’ospedale di Macerata. L’Ast ringrazia la famiglia della donatrice che ha dimostrato grande disponibilità e sensibilità nel gesto di altruismo compiuto. "Donare gli organi è un atto d’amore capace di salvare altre vite e di offrire una seconda possibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Prelievo di organi presso l'ospedale Castelli di Verbania

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Donazione di fegato e cornee. Il gesto d’amore di una donnaL’espianto di organi ha coinvolto un’équipe multidisciplinare coordinata dal Centro trapianti. La donatrice aveva espresso la sua volontà nella dichiarazione raccolta nella carta d’identità. ilrestodelcarlino.it

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