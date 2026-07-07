Cesenatico il gesto d' amore di Mathias Tonti | morì a 12 anni in un incidente sugli sci con la donazione degli organi salva 5 ragazzi
Il 7 aprile, un ragazzo di 12 anni di Cesenatico è deceduto in ospedale a Trento dopo un incidente sugli sci avvenuto il 3 aprile sulla pista Valbonetta a San Martino di Castrozza. Dopo la morte, è stata avviata la donazione degli organi, che ha permesso di salvare cinque persone. L’incidente ha coinvolto il giovane mentre scendeva la pista, perdendo il controllo e cadendo violentemente sulla neve.
Era il 7 aprile quando Mathias Tonti, 12 anni, originario di Cesenatico morì in ospedale a Trento poche ore dopo un drammatico incidente sugli sci. Pochi giorni prima, il 3 aprile, stava scendendo lungo la pista Valbonetta quando all’improvviso perse il controllo cadendo violentemente sul manto nevoso, vicino a Malga Ces a San Martino di Castrozza. A nulla valsero in pochi giorni di ricovero, i medici si arresero dopo aver tentato l’impossibile, anche un delicato intervento neurochirurgico. Il padre Alberto Tonti manager e consulente di piloti di automobilismo con l'agenzia Fly Racing Consulting, poche ore dopo la morte diede un annuncio: «Abbiamo deciso che Mathias continuerà a vivere attraverso la donazione dei suoi organi». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it
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