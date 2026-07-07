Cesenatico il gesto d' amore di Mathias Tonti | morì a 12 anni in un incidente sugli sci con la donazione degli organi salva 5 ragazzi

Notizia in breve

Il 7 aprile, un ragazzo di 12 anni di Cesenatico è deceduto in ospedale a Trento dopo un incidente sugli sci avvenuto il 3 aprile sulla pista Valbonetta a San Martino di Castrozza. Dopo la morte, è stata avviata la donazione degli organi, che ha permesso di salvare cinque persone. L’incidente ha coinvolto il giovane mentre scendeva la pista, perdendo il controllo e cadendo violentemente sulla neve.