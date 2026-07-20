All’ospedale ‘Murri’ di Fermo, è stata effettuata una donazione di cornee, un gesto che permette di donare speranza a chi attende un trapianto. La procedura ha coinvolto il prelievo degli organi dopo il decesso, nel rispetto delle normative vigenti. La donazione rappresenta un atto di solidarietà che può migliorare la qualità di vita di chi riceve le cornee. La struttura sanitaria ha comunicato l’avvenuto intervento senza fornire altri dettagli sulla persona deceduta.

Un gesto d’amore che supera la morte e si trasforma in speranza per altri. All’ospedale ‘Murri’ di Fermo, ancora una volta, la donazione di organi e tessuti ha trovato concreta espressione grazie alla generosità di un paziente e della sua famiglia che, nel momento più difficile, hanno scelto di donare le cornee, offrendo una nuova possibilità di cura a chi è in attesa di un trapianto. L’espianto è stato effettuato nel reparto di Rianimazione, diretto dal dottor Daniele Elisei, con il coinvolgimento dell’équipe di Oculistica guidata dalla dottoressa Benedetta Filipovic, anche trapiantatrice di cornee, sotto il coordinamento della dottoressa Daniela Fiore, responsabile della Donazione Organi e Tessuti dell’Ast di Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Donazione di cornee: "Atto d’amore"

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