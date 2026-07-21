Domenico Caliendo il Monaldi apre | La famiglia sarà risarcita

Da ilmattino.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Monaldi ha annunciato che la famiglia di Domenico Caliendo sarà risarcita. Si tratta di un possibile accordo per evitare un contenzioso civile. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o le modalità del risarcimento. La notizia arriva dopo che si era aperto un procedimento legale in sede civile. Nessuna altra informazione è stata comunicata in merito.

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Un possibile accordo, un modo per chiudere i conti invece di dare corso ad un ruvido contenzioso in sede civile. Sul caso di Domenico Caliendo, c’è qualcosa in più di uno spiraglio, a proposito di risarcimento dei danni. Si va verso un’intesa tra il Monaldi e la famiglia del piccolo guerriero di Nola, alla luce del lavoro svolto in queste ore dal Comitato di valutazione di rischi. Un passo in avanti rispetto a quanto accaduto qualche mese fa, una possibile svolta che lascia ben sperare. Non è un caso che ogni passaggio del Comitato di valutazione dei rischi dell’azienda ospedale dei Colli viene notificato alla difesa della famiglia di Domenico, rappresentata dall’avvocato Francesco Petruzzi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Domenico Caliendo, il Monaldi apre: «La famiglia sarà risarcita»
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