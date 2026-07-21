Domenico Caliendo il Monaldi apre | La famiglia sarà risarcita
Il Monaldi ha annunciato che la famiglia di Domenico Caliendo sarà risarcita. Si tratta di un possibile accordo per evitare un contenzioso civile. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o le modalità del risarcimento. La notizia arriva dopo che si era aperto un procedimento legale in sede civile. Nessuna altra informazione è stata comunicata in merito.
Un possibile accordo, un modo per chiudere i conti invece di dare corso ad un ruvido contenzioso in sede civile. Sul caso di Domenico Caliendo, c’è qualcosa in più di uno spiraglio, a proposito di risarcimento dei danni. Si va verso un’intesa tra il Monaldi e la famiglia del piccolo guerriero di Nola, alla luce del lavoro svolto in queste ore dal Comitato di valutazione di rischi. Un passo in avanti rispetto a quanto accaduto qualche mese fa, una possibile svolta che lascia ben sperare. Non è un caso che ogni passaggio del Comitato di valutazione dei rischi dell’azienda ospedale dei Colli viene notificato alla difesa della famiglia di Domenico, rappresentata dall’avvocato Francesco Petruzzi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
MORTE DOMENICO CALIENDO, L'ANNUNCIO IN DIRETTA DELLA MAMMA ORA AIUTEREMO FAMIGLIE COME NOI
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