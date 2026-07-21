Domenica si è deciso il risultato della finale dei Mondiali, con un gol nei supplementari che ha deciso l’esito. Nel 2020, l’attaccante spagnolo avrebbe potuto trasferirsi alla Juventus, ma alla fine non si è concretizzato. Un retroscena di mercato collegato a Torres riemerge, legato anche alla sua prestazione decisiva nel match. La vicenda riguarda direttamente il giocatore, senza coinvolgimenti di altre figure o enti.

di Luca Fioretti Spunta l’aneddoto di mercato legato all’attaccante spagnolo che ha deciso la finale dei Mondiali nei tempi supplementari domenica. Un incredibile retroscena di mercato riaffiora nel mondo bianconero e riguarda direttamente Ferran Torres, che ha deciso la finale dei Mondiali col suo gol nei supplementari. Risalendo a sei anni fa, nel 2020 Paratici gli fece un corteggiamento sfrenato quando ancora vestiva la maglia del Valencia. L’operazione per portarlo a Torino era arrivata a uno stadio estremamente avanzato, a tal punto che Ferran iniziò a cercare casa a Torino. Il calciatore spagnolo assaporava già l’idea di indossare la casacca bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Domenica ha deciso il Mondiale, nel 2020 poteva diventare bianconero: il clamoroso retroscena su Ferran Torres

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