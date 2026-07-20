Ferran Torres ha segnato il gol decisivo nella finale dei Mondiali al minuto 106, indossando un paio di scarpe Under Armour. La rete ha portato la vittoria alla sua Nazionale, dopo un intero torneo segnato da critiche. La festa è esplosa tra i tifosi spagnoli, con il gol che ha deciso la partita e coronato la prestazione del giocatore.

Ferran Torres ha aspettato il minuto centosei della Finale e un intero Mondiale di critiche per convincere mezzo mondo che meritava di essere lì, regalando alla sua Nazionale il gol più pesante della sua carriera e facendo scoppiare la festa in Spagna. Al MetLife Stadium di East Rutherford, nel secondo tempo supplementare di una partita che l'Argentina aveva provato a portare via di forza anche in dieci uomini, Torres ha ricevuto palla dentro l'area su assist di Nico Williams e ha piazzato la conclusione che ha piegato Dibu Martinez, regalando alla Spagna il secondo titolo iridato della sua storia. Il dettaglio che qui interessa, oltre al... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Il gol di Ferran Torres che ha deciso la finale dei Mondiali è stato segnato con un paio di Under Armour

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Ferran Torres, gol e meme: chi è lo 'Squalo' che ha deciso Spagna-Argentina ai Mondiali

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