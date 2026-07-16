Immissioni in ruolo docenti 2026 è già possibile prevedere le assunzioni da GPS sostegno e Mini Call Veloce?

Dopo la pubblicazione del contingente autorizzato, molti insegnanti inseriti nelle GPS sostegno si chiedono se si possano già prevedere le assunzioni per il 2026. Non ci sono ancora annunci ufficiali su quanti posti saranno riservati alle nomine definitive o alla Mini Call Veloce. Le procedure di assunzione sono ancora in fase di definizione e non sono stati comunicati dettagli specifici sui numeri di posti disponibili.

Dopo la pubblicazione del contingente autorizzato per le immissioni in ruolo, molti aspiranti inseriti nella prima fascia GPS sostegno si chiedono se sia già possibile capire quanti posti saranno destinati alle nomine finalizzate al ruolo o alla successiva Mini Call Veloce. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti 2026/27: Fase 1 scelta della provincia. Errori da evitare

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