Docenti si possono raccontare sui social episodi accaduti in classe? Vi dico quali sono i limiti e cosa rischiate Il Punto di De Martino
Un insegnante può condividere sui social media episodi accaduti in classe? È questa la domanda al centro di un intervento di un avvocato durante una trasmissione online. L’esperto ha spiegato che ci sono limiti legali da rispettare, anche se non sono stati specificati dettagli. La discussione riguarda il rischio di violare la privacy di studenti o di incorrere in conseguenze legali nel pubblicare contenuti relativi alla vita scolastica. La trasmissione è stata condotta da un giornalista e trasmessa in diretta su YouTube.
Un insegnante può raccontare sui social un episodio accaduto in classe, magari per sensibilizzare l'opinione pubblica o condividere un'esperienza professionale? Sul tema è intervenuto l' avvocato Alessandro De Martino nel corso della trasmissione "Diritto in Cattedra", condotta da Francesco Bunetto e trasmessa in diretta su YouTube. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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