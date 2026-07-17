Può un docente esprimere opinioni politiche sui social? Sì ma ci sono dei limiti Ecco quali Il Punto di De Martino
Un docente può esprimere opinioni politiche sui social media senza rischiare sanzioni disciplinari, ma ci sono limiti. È quanto ha spiegato un avvocato durante una trasmissione online dedicata al tema. La discussione si è concentrata sulla possibilità di pubblicare commenti politici senza incorrere in conseguenze, evidenziando che il diritto di espressione è riconosciuto, purché non si violino regole specifiche o si superino i limiti previsti dalla normativa.
Un docente può pubblicare opinioni politiche sui propri profili social senza rischiare conseguenze disciplinari? Il tema è stato affrontato dall' avvocato Alessandro De Martino durante la trasmissione " Diritto in Cattedra ", condotta da Francesco Bunetto in diretta su YouTube. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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