Può un docente esprimere opinioni politiche sui social? Sì ma ci sono dei limiti Ecco quali Il Punto di De Martino

Notizia in breve

Un docente può esprimere opinioni politiche sui social media senza rischiare sanzioni disciplinari, ma ci sono limiti. È quanto ha spiegato un avvocato durante una trasmissione online dedicata al tema. La discussione si è concentrata sulla possibilità di pubblicare commenti politici senza incorrere in conseguenze, evidenziando che il diritto di espressione è riconosciuto, purché non si violino regole specifiche o si superino i limiti previsti dalla normativa.