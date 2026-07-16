Docenti che pubblicano foto private sui social possono farlo? Quali sono i limiti? Il Punto dell’Avvocato De Martino

Notizia in breve

Un docente può pubblicare foto della propria vita privata sui social, ma con limiti alla privacy e alla professionalità. È consentito esprimere opinioni politiche, purché non violino norme di condotta o abbiano ripercussioni sulla funzione didattica. Tuttavia, la pubblicazione di immagini private o commenti controversi può portare a sanzioni disciplinari se violano il decoro e la reputazione del ruolo. La normativa stabilisce confini chiari tra vita privata e attività professionale sui social network.