Docenti che pubblicano foto private sui social possono farlo? Quali sono i limiti? Il Punto dell’Avvocato De Martino
Un docente può pubblicare foto della propria vita privata sui social, ma con limiti alla privacy e alla professionalità. È consentito esprimere opinioni politiche, purché non violino norme di condotta o abbiano ripercussioni sulla funzione didattica. Tuttavia, la pubblicazione di immagini private o commenti controversi può portare a sanzioni disciplinari se violano il decoro e la reputazione del ruolo. La normativa stabilisce confini chiari tra vita privata e attività professionale sui social network.
Quali sono i limiti entro cui un docente può utilizzare i social network? È possibile pubblicare foto della propria vita privata? Si possono esprimere opinioni politiche senza incorrere in conseguenze disciplinari? L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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