Medvedev lo ha capito | Sinner è una brava persona non pensa solo a sé stesso

Daniil Medvedev ha commentato positivamente Jannik Sinner, affermando che il tennista italiano è una persona rispettosa e che si interessa anche dei compagni di livello inferiore. Le sue parole indicano un’apprezzabile considerazione nei confronti di Sinner, che ha evidenziato come il giovane atleta dimostri attenzione anche per chi si trova in una posizione diversa nel circuito. La conversazione si è concentrata sulle qualità umane e sul comportamento dello sportivo.

Daniil Medvedev ha speso belle parole per Jannik Sinner: "Si preoccupa degli altri, dei giocatori di livello inferiore".🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Jasmine Carrisi difende papà Al Bano: «È una persona di cuore. Se Romina Power non ha trovato un pilastro in lui è perché anche lui stava attraversando lo stesso dolore»Nel salotto di Mara Venier, Al Bano ha replicato: «Ho il dovere di rispondere a certe battute che non ho gradito».

Fils ha capito: “Jannik Sinner è diverso dagli altri grandi, giocare bene contro di lui non basta”Arthur Fils dopo la sconfitta a Madrid contro Jannik Sinner ha spiegato in conferenza stampa la forza del numero uno del mondo.

Si parla di: Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. edvedev evita la sorpresa a Roma: Llamas lo spaventa, poi il russo rimonta e vola agli ottavi - LiveTennis.it.

Medvedev lo ha capito: Sinner è una brava persona, non pensa solo a sé stessoDaniil Medvedev ha speso belle parole per Jannik Sinner: Si preoccupa degli altri, dei giocatori di livello inferiore ... fanpage.it

Daniil Medvedev contro l'intelligenza artificiale: Le persone sono migliori dell'AIIl tennista russo si è detto scettico sull'utilizzo dell'AI nel mondo del tennis ... msn.com