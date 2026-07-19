Novak Djokovic sta cercando il suo 25° titolo Slam, rimanendo a 24 dopo aver vinto gli US Open 2023. Recentemente, ha ammesso di aver sbagliato a dare consigli a Jannik Sinner, affermando che ora il giovane tennista lo batte regolarmente. La discussione tra i due si è concentrata su incontri recenti in cui Sinner ha prevalso, portando Djokovic a riconoscere i propri errori nel rapporto con il rivale.

Prosegue la caccia al 25° Slam della carriera per Novak Djokovic, fermo a quota 24 dal trionfo negli US Open 2023. Da quel giorno il fuoriclasse serbo ha giocato altre due finali Major, perdendole entrambe contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (Wimbledon 2024 e Australian Open 2026) ma subendo diverse sconfitte pesanti contro l’attuale numero uno al mondo Jannik Sinner tra cui l’ultima rimediata nel penultimo atto dei Championships. “ Cerco di concentrarmi solo sul giocare un grande tennis. Se non penso alla mia età, c’è sempre qualcuno che me la ricorda. E quando non lo fanno gli altri, ci pensa il mio corpo. Provo a sfruttare ogni minima percentuale che mi resta per continuare a competere al massimo livello contro giocatori più giovani. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Djokovic e il pentimento su Sinner: “Ho sbagliato a dargli tutti quei consigli, adesso mi batte ogni anno…”

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DJOKOVIC SBOTTA DOPO L'ENNESIMA DOMANDA SU SINNER: TI STAI SBAGLIANDO, TE L'HO GIÀ DETTO

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