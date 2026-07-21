Il sindaco di Magliano ha dichiarato che i fatti verificatisi durante una festa di paese, segnalati come disordini e risse tra ragazzini con un giovane ferito al volto, si sono limitati a una lite tra due ragazzi. La versione ufficiale non menziona ulteriori coinvolgimenti o eventi più gravi.

MAGLIANO Sulla vicenda segnalataci con una lettera da una residente, che nella notte tra sabato e domenica a Magliano, nel corso di una festa di paese, ci siano stati disordini e risse tra ragazzini, con un giovane rimasto ferito al volto, interviene direttamente il sindaco di Magliano, Gabriele Fusini (foto). "Ci tengo a precisare che non è accaduto chissà quale rissa, come raccontato dalla donna – precisa Fusini –, ma si è trattato di una lite tra due giovani, prima a parole, per poi passare alle mani, ma nella misura di uno schiaffo che a un ragazzo ha causato la lesione a un labbro". Il primo cittadino aggiunge anche si ètrattato di "un episodio rimasto limitato, anche grazie all’intervento del personale della sicurezza privata e poi dei carabinieri che hanno ricondotto il tutto alla tranquillità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Disordini, Fusini: "Solo una lite tra due ragazzi"

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