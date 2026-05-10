Ancona lite tra ragazzi degenera in piazza | travolta nel parapiglia anche una bimba di 6 anni che giocava con le amichette
A Ancona, una lite tra cinque giovani, di cui tre di origine nordafricana e due cittadini locali, si è svolta in piazza. Durante il parapiglia, una bambina di sei anni che stava giocando con le amiche è stata travolta. Le forze dell’ordine hanno identificato tutti i partecipanti, che sono residenti nel territorio. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale.
ANCONA - Da una parte tre ragazzi di origine nordafricana, dall’altra due anconetani. Ha riguardato cinque giovani, tutti identificati dalle forze dell’ordine e residenti nel quartiere, il parapiglia scoppiato nel tardo pomeriggio di venerdì in piazza Salvo d’Acquisto e poi degenerato in strada, sotto l’occhio di residenti e passanti. Sono ancora ombrosi i motivi che hanno portato alla lite, non si esclude che la discussione sia nata per rivalità amorose. Su questo stanno lavorando in tandem sia gli agenti della questura che i carabinieri, intervenuti per sedare la zuffa segnalata dai residenti e che ha coinvolto, protagonista indiretta e involontaria, anche una bambina di 6 anni.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Notizie correlate
Capo Milazzo, lite tra ragazzi degenera: ferito con vetro durante aperitivoDoveva essere un pomeriggio sereno a Capo Milazzo, tra ragazzi e un aperitivo in relax, ma in pochi istanti si è trasformato in un episodio di...
Ancona, lite tra tre donne in un appartamento degenera in aggressione: tutte in ospedaleTre donne sono state trasportate in ospedale in seguito a una lite degenerata in aggressione avvenuta nella serata di ieri nei pressi di piazza...