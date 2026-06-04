Due giovani messinesi sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio dopo aver cercato di investire alcuni ragazzi fuori da una discoteca a Taormina. L’episodio è avvenuto subito dopo una lite tra i gruppi. Le forze dell’ordine hanno fermato i due ragazzi poco dopo l’incidente. Nessuno dei giovani coinvolti ha riportato gravi ferite. La polizia sta indagando per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Due giovani messinesi sono stati fermati con l’accusa di tentato omicidio aggravato dopo aver investito con un’auto alcuni coetanei fuori da una discoteca. L’episodio, avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 giugno a Taormina, è stato ricostruito grazie a un video diffuso sui social e alle indagini coordinate dalla Procura di Messina. Le indagini a Taormina Il fermo dei due indiziati Ricostruzione dei fatti e dinamica dell'aggressione La posizione degli indagati e le prossime fasi Le indagini a Taormina Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso avvio dopo la diffusione, su diversi siti e social network, di un filmato che documentava un grave episodio avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 giugno nei pressi di una discoteca di Taormina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura a Taormina, due giovani tentano di investire alcuni ragazzi dopo una lite fuori da una discoteca

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