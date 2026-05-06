Il 8 maggio 2025, un nuovo papa è salito al soglio di Pietro, presentandosi al mondo con un discorso scritto e preparato in anticipo. In un anno di pontificato, ha promosso l'idea di una pace disarmata e disarmante, affrontando anche le critiche e gli attacchi provenienti dall'amministrazione statunitense. La sua elezione e il suo primo discorso hanno attirato l'attenzione internazionale, segnando un nuovo capitolo nella storia della Chiesa.

“Vado avanti!”, ha fatto dire Papa Leone XIV al cardinale Parolin, dopo l’ennesimo attacco di Trump. Che lo accusava di mettere a rischio la vita dei cattolici non condannando l’arma nucleare che l’Iran vorrebbe costruire e mettere a punto. “Vado avanti”, ossia non mi fermo. Come i cristiani perseguitati fin dai tempi delle catacombe. E come i martiri di ogni epoca. E andrà avanti anche incontrando l’inviato di rump, il segretario di Stato americano Rubio. A Roma per ricucire un rapporto diciamo molto deteriorato. Si era presentato al mondo, il Papa americano, che proprio dal presidente degli Stati Uniti ora è avversato e messo all’indice, l’8 maggio del 2025, con un breve discorso, scritto e preparato in anticipo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Papa Leone XIV: un anno di pontificato. Per una pace disarmata e disarmante. Nonostante gli attacchi di Trump

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