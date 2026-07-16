Oggi a Roma è stata firmata una dichiarazione da parte di numerosi premi Nobel e ex capi di Stato, che sostiene una pace senza armi e che mira a fermare le guerre in corso nel mondo.

Firmata oggi a Roma, da diversi premi Nobel ed ex capi di Stato, la dichiarazione per una pace “disarmata e disarmante” per dire basta alle guerre che lacerano il mondo. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Firmata la dichiarazione di Roma, Premi Nobel: pace disarmata e disarmante

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