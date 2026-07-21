Disabili maltrattati all’interno di cinque strutture riabilitative

Notizia in breve

Cinque strutture riabilitative sono finite sotto indagine per presunti maltrattamenti a disabili e minori con problemi psichici. Le denunce segnalano casi di persone che venivano private di acqua calda e riscaldamento, e di adulti e anziani sedati con farmaci somministrati senza prescrizione medica. Le autorità hanno avviato verifiche per accertare le responsabilità e le modalità dei presunti abusi.