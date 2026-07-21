Disabili maltrattati all’interno di cinque strutture riabilitative
Cinque strutture riabilitative sono finite sotto indagine per presunti maltrattamenti a disabili e minori con problemi psichici. Le denunce segnalano casi di persone che venivano private di acqua calda e riscaldamento, e di adulti e anziani sedati con farmaci somministrati senza prescrizione medica. Le autorità hanno avviato verifiche per accertare le responsabilità e le modalità dei presunti abusi.
Tempo di lettura: 2 minuti Maltrattamenti nei confronti di minori con problemi psichici oltre che verso adulti e anziani disabili, cui veniva negata l’acqua calda o il riscaldamento, o venivano sedati con farmaci somministrati senza alcuna prescrizione medica. E’ quanto scoperto dai carabinieri di Casal di Principe nell’ambito di un’indagine della procura di Napoli Nord a carico di cinque strutture socio-sanitarie, assistenziali, educative e riabilitative situate nei comuni casertani di Casapesenna, Villa Literno, San Cipriano d’Aversa e Trentola Ducenta. Tra gli episodi contestati anche la violenza sessuale ai danni di una donna con problemi psichici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Gli ho dato tanti sculaccioni che…. Cinque educatrici indagate per presunti
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