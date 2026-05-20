In Sicilia, è stata smantellata una rete criminale coinvolta in corse clandestine di cavalli, dove gli animali venivano dopati e maltrattati. Le gare si svolgevano attraverso chat, come se fossero eventi sportivi ufficiali, con date stabilite, batterie di partenza e assegnazioni di posizioni. Inoltre, venivano condivisi video delle corse, creando un sistema di comunicazione e organizzazione digitale. Sono state adottate cinque misure restrittive nei confronti degli indagati.

Le gare venivano organizzate via chat, come se fossero eventi sportivi regolari. Si stabilivano le date, si comunicavano le batterie di partenza, si assegnavano le posizioni in pista e perfino si diffondevano i video delle corse. Ma dietro quella struttura apparentemente “organizzata” si celava un sistema illegale di corse clandestine di cavalli, allestito nelle campagne del Trapanese. A scoprirlo sono stati i carabinieri al termine di un’indagine lunga oltre un anno, avviata dopo una segnalazione di un’associazione ambientalista arrivata alla Procura di Marsala nel febbraio 2024. Da lì si è sviluppato un lavoro investigativo complesso, protrattosi fino al luglio 2025, che ha combinato intercettazioni, videosorveglianza, analisi dei cellulari e accertamenti veterinari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cavalli dopati e maltrattati per le corse clandestine, smantellata rete criminale in Sicilia: cinque misure

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L'ippodromo abusivo e le corse clandestine a Triscina. 5 misure cautelari

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