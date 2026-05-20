Abusi edilizi a pochi passi dagli scavi di Pompei demolite cinque strutture

A pochi passi dagli scavi di Pompei, cinque costruzioni sono state demolite in via Fosse di Valle 24. Le strutture erano state realizzate senza autorizzazioni e sono state rimosse dalle autorità competenti. L’intervento fa seguito a controlli e verifiche condotte sul territorio, che hanno portato alla decisione di procedere con la demolizione. L’operazione si è svolta in modo rapido e senza incidenti, restituendo l’area alla sua destinazione originaria.

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