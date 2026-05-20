Abusi edilizi a pochi passi dagli scavi di Pompei demolite cinque strutture
A pochi passi dagli scavi di Pompei, cinque costruzioni sono state demolite in via Fosse di Valle 24. Le strutture erano state realizzate senza autorizzazioni e sono state rimosse dalle autorità competenti. L’intervento fa seguito a controlli e verifiche condotte sul territorio, che hanno portato alla decisione di procedere con la demolizione. L’operazione si è svolta in modo rapido e senza incidenti, restituendo l’area alla sua destinazione originaria.
Cinque strutture abusive sono state demolite a Pompei, in via Fosse di Valle 24, a poche centinaia di metri dall’area archeologica degli scavi. L’intervento è stato eseguito nell’ambito dell’attività di contrasto all’abusivismo edilizio coordinata dalla procura di Torre Annunziata, in esecuzione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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