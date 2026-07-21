Il contratto nazionale 202527 per 404mila dipendenti di Regioni ed enti locali dovrebbe essere firmato oggi tra Aran e sindacati. Per i lavoratori, sono previsti aumenti salariali di 152 euro. Si tratta di un accordo che rappresenta un record e un inedito nel settore.

Un record e un inedito sono le due caratteristiche principali del contratto nazionale 202527 dei 404mila dipendenti di Regioni ed enti locali, che oggi dovrebbe vedere l’intesa fra Aran e sindacati. I numeri A meno di qualche sorpresa sempre possibile sui tavoli negoziali, l’accordo di oggi arriverebbe a meno di cinque mesi dalla firma definitiva sul triennio precedente, raggiunta il 23 febbraio scorso. La trattativa vera e propria è durata in tutto tre mesi, replicando quindi replica il calendario accelerato seguito per la scuola dove però l’intesa ha riguardato solo la parte economica. Lo sprint, che al prossimo consiglio dei ministri... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Dipendenti comunali, verso aumenti da 152 euro

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