Paghe fino a 14 euro l'ora aumenti di 200 euro al mese | Glovo verso la fine del controllo giudiziario

A poco più di un anno dall’inizio del controllo giudiziario riguardante le pratiche di assunzione, la società di consegne a domicilio si avvicina alla conclusione di questa fase. I rider coinvolti ricevono ora paghe di circa 14 euro all’ora e registrano aumenti mensili di 200 euro. Le verifiche giudiziarie si sono concentrate sulle condizioni di lavoro e sugli aspetti contrattuali, con l’obiettivo di verificare la regolarità delle modalità di impiego e retribuzione dei ciclofattorini.

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