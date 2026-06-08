Dipendenti ministeriali verso aumenti di stipendio fino a 221 euro | domani l' incontro decisivo
Domani si terrà un incontro decisivo per il rinnovo del contratto dei dipendenti delle funzioni centrali, che include circa 195mila lavoratori tra ministeri, agenzie fiscali e enti pubblici non economici. In base alle proposte, gli aumenti di stipendio potrebbero arrivare fino a 221 euro mensili. La trattativa riguarda le retribuzioni, con le parti che cercano di trovare un accordo prima della scadenza delle negoziazioni.
Rush finale domani per cercare di raggiungere l’accordo per il rinnovo del contratto delle Funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali e enti pubblici non economici), comparto che riguarda circa 195mila dipendenti. Aran e sindacati si incontreranno per chiudere il rinnovo 20252027 e si va verso un aumento medio a regime di 160 euro, una media tra i 126,60 euro a regime per gli operatori, 133,20 euro per gli assistenti, 161,80 euro per i funzionari e 221,00 euro per le elevate professionalità. Le tre tranche degli aumenti Sono previste tre tranche con la prima a partire dal primo gennaio 2025 (da 44,70 euro per gli operatori ai 78,10 euro per le elevate professionalità, una seconda dal primo gennaio 2026 e una terza con l’aumento complessivo a regime dal primo gennaio 2027. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In Italia aumenta lo STIPENDIO DEGLI INSEGNANTI
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