Rush finale domani per cercare di raggiungere l’accordo per il rinnovo del contratto delle Funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali e enti pubblici non economici), comparto che riguarda circa 195mila dipendenti. Aran e sindacati si incontreranno per chiudere il rinnovo 20252027 e si va verso un aumento medio a regime di 160 euro, una media tra i 126,60 euro a regime per gli operatori, 133,20 euro per gli assistenti, 161,80 euro per i funzionari e 221,00 euro per le elevate professionalità. Le tre tranche degli aumenti Sono previste tre tranche con la prima a partire dal primo gennaio 2025 (da 44,70 euro per gli operatori ai 78,10 euro per le elevate professionalità, una seconda dal primo gennaio 2026 e una terza con l’aumento complessivo a regime dal primo gennaio 2027. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Dipendenti ministeriali, verso aumenti di stipendio fino a 221 euro: domani l'incontro decisivo

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In Italia aumenta lo STIPENDIO DEGLI INSEGNANTI

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Dipendenti ministeriali, verso aumenti di stipendio fino a 221 euro: domani l'incontro decisivoRush finale per il rinnovo del contratto delle Funzioni centrali 2025-2027. Coinvolti circa 195mila lavoratori di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. msn.com

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