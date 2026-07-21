I dipendenti comunali riceveranno aumenti salariali e arretrati fino a 1.170 euro. Sono previsti incrementi di circa 152 euro mensili, con pagamenti retroattivi. L’accordo per il rinnovo del contratto nazionale 2025-2027 delle Regioni e degli enti locali è in attesa di firma presso l’ARAN. La conclusione di questa fase dovrebbe portare ai nuovi stipendi e ai pagamenti arretrati per il personale coinvolto.

Buone notizie per i dipendenti comunali e non solo: sono infatti in arrivo aumenti e arretrati sullo stipendio. È attesa all’ Aran la firma dell’accordo per il rinnovo del contratto nazionale 2025-2027 dei dipendenti di Regioni ed enti locali. L’intesa riguarda circa 404mila lavoratori del comparto e arriva a meno di cinque mesi dalla firma definitiva del precedente contratto, un intervallo davvero ridotto rispetto ai tempi abituali. In busta paga si attendono aumenti medi superiori rispetto a quelli previsti in altri comparti della pubblica amministrazione. Aumenti fino a 152 euro al mese e arretrati fino a 1.170 euro. Il rinnovo contrattuale prevede aumenti medi mensili fino a 152 euro, una cifra superiore alla media di 141 euro registrata negli altri comparti pubblici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Contratto dipendenti comunali, aumenti da 152 euro e arretrati fino a 1.170 euro

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