Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono in viaggio di nozze dopo aver sposato il 4 luglio in Sicilia. La coppia condivide foto e video del soggiorno, tra immersioni, tramonti e balli romantici sul mare. Recentemente, Aurora ha risposto a un commento, dicendo “Dimmelo tra qualche anno” e ringraziando per un commento negativo, specificando di essere insieme a Cerza da quasi dieci anni.

Milano, 21 luglio 2026 – Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si stanno godendo la luna di miele dopo le nozze del 4 luglio in Sicilia. La coppia in questi giorni sta condividendo foto e video del viaggio di nozze, tra immersioni, tramonti mozzafiato e balli romantici vista oceano. “Mr & Mrs C” (ovvero il “Signore e la Signora C, dove “C” sta per Cerza, il cognome dello sposo) hanno festeggiato i fiori d’arancio con famiglia e amici in una splendida dimora di Lentini, dove Aurora ha svelato anche il suo speciale regalo per il compagno: l’ep “Un giorno di festa”. La foto con dedica e la “gufata” . Nelle scorse ore Aurora Ramazzotti, 29 anni, ha postato una bella foto in bianco e nero con il neo marito insieme alla scritta “Come noi non c’è niente”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - “Dimmelo tra qualche anno”, Aurora Ramazzotti risponde al commento: “Grazie per la gufata. Io e Goffredo insieme da quasi 10 anni”

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AURORA RAMAZZOTTI regala al marito il suo primo EP ' Un giorno di festa' nel giorno delle nozze

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